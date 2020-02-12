Ермак не исключил встречу Зеленского и Путина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключил прямых переговоров Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до встречи в Нормандском формате. Об этом он сказал сегодня, 12 февраля, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Это решение будет принимать президент. Если он увидит, что эта встреча необходима, она станет шагом для получения реальных результатов от переговоров в Нормандском формате – мы этого не исключаем. Но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было», – заявил Ермак.