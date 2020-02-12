В Мариуполе грузовик сбил пешехода

В Мариуполе сегодня, 12 февраля, в результате ДТП травмирован пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Нарушение ПДД водителем грузовика и невнимательность пешехода привели к травмам. Происшествие произошло сегодня в Центральном районе на б. Шевченко. Водитель автомобиля DAF при повороте не заметил пешехода, который двигался на зеленый свет, и наехал на него», – рассказали в полиции.

«С предварительным диагнозом "ушиб колена и стопы" пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работали патрульные и следователи», – добавили в пресс-службе.