«Экс-министра ДНР» могут освободить от уголовной ответственности

«Экс-министр угольной промышленности ДНР» Игорь Ивакин, которого СБУ якобы вывела на подконтрольную территорию Украины, может быть освобожден от уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в судебном реестре, пишет «Сегодня».

Так, 19 февраля Жовтневый районный суд Мариуполя будет рассматривать ходатайство прокурора об освобождении Ивакина от ответственности.

Также в материалах есть заявление Ивакина «о добровольном согласии на освобождение от уголовной ответственности».

Дело было открыто по статье о создании или участии в террористической организации. Такая статья предусматривает наказание в 8-15 лет лишения свободы. Однако обвиняемого можно освободить от ответственности, если он не был организатором и руководителем террористической организации, добровольно сообщил правоохранителям о террористической деятельности, способствовал ее прекращению или раскрытию преступлений организации.

Ранее сообщалось, что Ивакин уже более пяти лет не живет на неподконтрольных территориях. В мае 2014 года его назначили «главой министерства угольной промышленности ДНР». Спустя пять дней после своего назначения в «ДНР» Ивакин заявил, что не имеет никакого отношения к этой либо другой террористической организации и что о своей «должности» узнал в день назначения. Несмотря на это, он попал под санкции Украины.