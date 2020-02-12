В США призвали Россию прекратить агрессию против Украины

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины в связи с 5-летием согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.

«Через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства», – говорится в сообщении.