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В США призвали Россию прекратить агрессию против Украины

12.02.20 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины в связи с 5-летием согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.

«Через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства», – говорится в сообщении.

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