В США призвали Россию прекратить агрессию против Украины

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины в связи с 5-летием согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Об этом в своем Twitter сообщает посольство США в Украине.
«Через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства», – говорится в сообщении.
Через 5 років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу українці все ще гинуть внаслідок російської агресії. Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої Мінські зобов'язання.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020