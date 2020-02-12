В Лимане полицейские задержали 19-летнего водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе

В Лимане (Донецкая обл.) полицейские задержали 19-летнего водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 11 февраля в 15:45 полицейские Лимана были вызваны на улицу Пушкина, где возле школы произошло ДТП с участием 12-летнего парня. В результате наезда легкового автомобиля шестиклассник получил телесные повреждения.

Водитель, не предоставил преимущество в движении по пешеходному переходу, скрылся с места происшествия. После опроса свидетелей к его поиску присоединились наряды групп реагирования полиции.

Через час нарушителя задержали. Им оказался житель города 2000 года рождения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 286 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».