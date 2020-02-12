В «ЛНР» местные жители хранили дома автомат, карабин и другое оружие

В «ЛНР» у местных жителей изъяты автомат, карабин и другое оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 11 февраля в Лутугино «при проведении санкционированного обыска по месту жительства гражданина 1966 года рождения обнаружены и изъяты автомат АК-74, 250 патронов калибром 5,45 мм, самодельный пистолет для отстрела патронов калибром 5,6 мм, 11 патронов калибром 5,6 мм».

В «республике» добавляют, что в тот же день по месту жительства мужчины 1959 года рождения в Лутугино обнаружены и изъяты карабин, 2 шахтных детонатора, 53 патрона калибром 7,62 мм.

В Кировске (после переименования – Голубовка), как утверждают в «ЛНР», по месту жительства женщины 1987 года рождения обнаружены и изъяты патроны и граната Ф-1 с запалом УЗРГМ.

В Краснодоне (после переименования – Сорокино) «полицейские» по месту жительства женщины 1992 года рождения обнаружили и изъяли 400 г пластида.

В Красном Луче (после переименования – Хрустальный) по месту жительства мужчины 1962 года рождения «полицейские» обнаружили и изъяли пистолет ПМ калибром 9 мм, магазин к ПМ.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследования, фигурантов обещают привлечь к «уголовной ответственности».