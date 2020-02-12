Штепу снова хотят взять под арест

В Харькове возобновился процесс над экс-мэром Славянска Нелей Штепой. Прокуроры обратились в суд с просьбой взять ее под круглосуточный домашний арест, передает СТБ.

Отмечается, что время предварительного ареста у нее закончилось, нового не избрали и уже два года она находится на свободе. Обосновывая ходатайство о взятии ее под арест, прокуроры отмечают, что она оказывает давление на свидетелей и угрожает им. Более того, один из свидетелей сообщает об угрозах, которые начал получать сразу после того, как только Неля Штепа вышла из-за решетки.

«Я угрозу от Нели Игоревны Штепы воспринимаю, как реальную. У нее есть тесные связи с уголовными сообществами в Славянске. Это те люди, которые помогали захватывать городской отдел милиции», – говорит свидетель Артур Стуликов.

Свидетель Фридон Векуа также говорит, что как только Штепа вышла из СИЗО он начал поучать угрозы.

Адвокаты Штепы обвинения отрицают и вызвали в качестве свидетелей невестку Штепы и друга семьи.

При этом Штепа своей вины не признает и не верит в то, что снова окажется за решеткой. Сейчас она готовится к операции по замене кардиостимулятора в начале марта. А осенью снова планирует баллотироваться в мэры Славянска.

Однако на этом судебном заседании суд решение об аресте не вынес: не хватило свидетелей. Следующее заседание состоится 27 февраля.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».