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Правительство определило механизм предоставления статуса УБД добровольцам

12.02.20 13:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий (УБД). Об этом сегодня, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований. До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке», – написал Гончарук.

Глава правительства также отметил, что «это восстановление справедливости». Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

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