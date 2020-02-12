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Кровавые разборки в Шахтерске: Убита женщина

12.02.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Шахтерске (Донецкая обл.) убита женщина.

Как сообщает пресс-служба «МВД ДНР», задержали 28-летнего ранее судимого горожанина, причинившего своей сожительнице телесные повреждения, от которых женщина скончалась. Мужчина пытался скрыться.

В ходе предварительного следствия установлено, что между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил женщину. От полученных травм жертва скончалась.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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