Кровавые разборки в Шахтерске: Убита женщина

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Шахтерске (Донецкая обл.) убита женщина.

Как сообщает пресс-служба «МВД ДНР», задержали 28-летнего ранее судимого горожанина, причинившего своей сожительнице телесные повреждения, от которых женщина скончалась. Мужчина пытался скрыться.

В ходе предварительного следствия установлено, что между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил женщину. От полученных травм жертва скончалась.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.