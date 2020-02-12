Житель прифронтовой Авдеевки сдал полиции гранатомет

Житель прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) добровольно сдал полицейским противотанковый гранатомет. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«К участковым офицерам Авдеевского отделения полиции обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что прошлым летом нашел возле водоема гранатомет и спрятал его дома, в яме у хозяйственного здания. Гражданин отметил, что не желает нарушать закон, поэтому решил добровольно выдать найденное оружие», – рассказали в полиции.

Гранатомет изъяли и направили на экспертизу. А мужчина, добровольно сдавший оружие, избежал наказания.