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«Паспорта ЛНР»: СБУ инициировала уголовное производство

12.02.20 15:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины инициировала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» оккупационной администрацией украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что «руководителями ЛНР» проводится политика побуждения местных жителей получать «паспорт» псевдогосударственного образования.

«Обязательное наличие фейковых документов является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и тому подобное. Отказ от оформления "документа" псевдореспублики является поводом для дискриминации и репрессий. Через принудительный характер "паспортизации" нарушаются нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, выдача «паспортов ЛНР» также является средством легализации на временно неподконтрольной территории Луганской области наемников, прибывших из РФ.

По данному факту начато уголовное производство, проводятся следственные действия.

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