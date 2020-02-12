«Паспорта ЛНР»: СБУ инициировала уголовное производство

Служба безопасности Украины инициировала уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» оккупационной администрацией украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что «руководителями ЛНР» проводится политика побуждения местных жителей получать «паспорт» псевдогосударственного образования.

«Обязательное наличие фейковых документов является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и тому подобное. Отказ от оформления "документа" псевдореспублики является поводом для дискриминации и репрессий. Через принудительный характер "паспортизации" нарушаются нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, выдача «паспортов ЛНР» также является средством легализации на временно неподконтрольной территории Луганской области наемников, прибывших из РФ.

По данному факту начато уголовное производство, проводятся следственные действия.