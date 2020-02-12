Во время активных боевых действий в Широкино погибли 58 украинских военных, – правозащитник

Во время активных боевых действий в селе Широкино (Донецкая обл.) погибли 58 украинских военных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга сообщил правозащитник, председатель общественной организации «Восточноукраинский центр общественных инициатив» Владимир Щербаченко. Брифинг на тему: «Презентация правозащитного отчета "Крайняя точка"» о нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права в селе Широкино во время вооруженного конфликта на Донбассе» прошел сегодня, 12 февраля, в Киеве.

Владимир Щербаченко напомнил хронологию развития событий, начиная с августа 2014 года, когда на территорию Украины вторглась колонна бронетехники с территории РФ в районе села Щербак и города Новоазовск.

После этого Широкино множество раз подвергалось артиллерийским обстрелам. Перемещение линии фронта в село, по словам правозащитника, стало трагедией для людей, которые там проживали – это более тысячи человек. В феврале 2015 года была проведена эвакуация населения. В июне того же года населенный пункт покинули последние мирные жители.

Село было практически разрушено.

В 2016 году незаконные вооруженные формирования покинули свои позиции. С 2016 года село полностью находится под контролем украинских военных.

«Эти военные события на территории села стоили жизни как минимум 58 украинским военным, которые представляли многочисленные подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, добровольческих формирований, которые воевали в Широкино», – сообщил правозащитник.

Также, по его словам, участники НВФ называют цифру – 82 погибших с их стороны. «В том числе нам удалось идентифицировать 40 лиц из этих людей поименно. 12 из этих 40, которых удалось установить поименно, это граждане РФ», – сообщил председатель общественной организации «Восточноукраинский центр общественных инициатив».

Напомним, ранее правозащитник сообщил, что Широкино разрушено, а его жители превратились в дважды дискриминированных ВПЛ.

Напомним, в Донецкой области Широкино, что в 15 км к востоку от Мариуполя, теперь – село-призрак, оставшееся на линии фронта без единого местного жителя. Боями и обстрелами здесь уничтожено почти все – дома, санатории, объекты инфраструктуры. Побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря.

Также сообщалось, что в Мариуполе из переселенцев, переживших тяжелый стресс во время боевых действий в Широкино, умерли 70 человек в возрасте от 45 до 70 лет. Основная причина смерти – сердечнососудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты. Сегодня широкинцы думают, что их судьба никого не волнует.