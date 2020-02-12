Правительство открывает реестры органической продукции, – Гончарук

Правительство Украины открывает реестры органической продукции. Об этом сегодня, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства отметил, что теперь люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки «органическая продукция».

«Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о: производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала. Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности», – отметил Гончарук.