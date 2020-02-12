Вывести из логистического тупика: Мэр Мариуполя предложил накрыть аэропорт израильским «Железным куполом»

Одним из решений проблемы неработающего аэропорта в Мариуполе может стать израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом городской голова Вадим Бойченко, передает «Сайт Мприуполя».

«Я считаю, что Мариуполь, к сожалению, пока остается логистическим тупиком, и эту проблему нужно решать и возобновлять работу аэропорта. Как это сделать – есть пример Израиля. Если мы боимся, то давайте приобретем систему безопасности в рамках финансовой помощи, которую получаем от Америки – это около 370 миллионов, и это поможет расконсервировать аэропорт», – сказал мэр.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Кабмин рассматривает возможность строительства аэропорта в Мариуполе, но пока это не актуально. Он также заявил, что аэропорт в Мариуполе не функционирует, чтобы избежать повторения такой авиакатастрофы, как уничтожение малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что авиасообщение с Мариуполем должно быть восстановлено. Он также отмечал, что, в случае восстановления мариупольского аэропорта, потребность в аэропортах «Краматорск» и «Бердянск» отпадет.

По данными Википедии, система «Железный купол» предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров, перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты «Тамир».

Система «Железный купол» способна поражать до 90% целей и обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от 50 до 170 млн долларов.

Мариуполь занимает площадь 166 кв. км, а с пригородами – 244 кв. км. Можно подсчитать, что для защиты города будет достаточно 1-2 батареи и для этого необходимо как минимум 50 млн долларов.