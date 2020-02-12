Ехал в «ДНР»: На КПВВ «Новотроицкое» у мужчины обнаружили пистолет

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» пограничники, благодаря служебной собаке, обнаружили пистолет у водителя автомобиля, направлявшегося на неподконтрольную украинским властям территорию. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории прибыл гражданин за рулем легкового автомобиля "Шевроле – Нива"», – говорится в сообщении.

Во время осмотра автомобиля внимание правоохранителей привлек 24-летний водитель, который заметно волновался. «И как оказалось – совсем не зря. Общим нарядом пограничников и представителей Государственной фискальной службы, с помощью пограничной собаки, в бардачке авто обнаружен пистолет типа "ПМ" (предварительно – пневматический)», – отмечается в сообщении.

Как уточняется, пограничники направили в Волновахский отдел полиции уведомление о выявлении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения». Обнаруженное оружие также передано сотрудникам полиции.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

В погранслужбе напомнили, что всего с начала года, пограничниками, вместе с другими правоохранительными органами, было обнаружено и изъято 7 единиц оружия и 279 боеприпасов.