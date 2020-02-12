В Донецкой области погорел на взятке работник Азовской таможни

На Донетчине правоохранители поймали на взятке работника Азовской таможни Государственной таможенной службы. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебное расследование установило, что в феврале 2020 года работник управления противодействия оперативным правонарушениям и международного взаимодействия Азовской таможни Гостаможслужбы требовал у брокера деньги за беспрепятственную и быструю растаможку легкового автомобиля.

Вечером, 11 февраля, таможенника поймали при получении взятки. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.