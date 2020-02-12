Жителям Краматорска присылают дополнительные платежки за тепло и воду

В Краматорске (Донецкая обл.) поставщики тепла и воды начисляют жителям дополнительные платежи. Кроме непосредственной платы по тарифу, потребители коммунальных услуг должны оплачивать взнос за установку, обслуживание и замену общедомовых счетчиков тепла и воды, а также абонплату, передает АКМЦ.

Так, в начале января 2020 года потребители ООО «Краматорсктеплоэнерго» увидели в платежках за декабрь новые статьи расходов, которые необходимо оплатить. Впоследствии на сайте предприятия появилось объяснение дополнительных начислений. Сообщалось, что Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» обязывает производителей обеспечить 100% установки домовых теплосчетчиков, осуществлять их обслуживание и замену. Причем, за счет взносов потребителей услуги.

Так в квитанциях появились новые строки. Теперь потребитель должен оплачивать:

взнос за установку узла коммерческого учета. Он выплачивается только при первичной установке прибора на дом и разбивается на 5 лет. Поскольку сейчас почти все многоэтажки уже оборудованы счетчиками, то этот платеж фактически никому не начислялся;

взнос за обслуживание узла коммерческого учета. Время от времени прибор требует осмотра и метрологической поверки и связанных с этим демонтажа / монтажа, опломбирования /распломбирования, транспортировки и, возможно, обеспечения дистанционной передачи показаний;

взнос за замену узла учета. Если прибор выходит из строя, его нужно заменить. Для этого на предприятии создается обменный фонд в размере 15% от численности всех счетчиков, находящихся на учете. Наличие этого запаса обеспечивается за счет абонентов.

Все три типа взносов для каждого дома отличаются по размерам. Они были рассчитаны теплоснабжающей организацией и утверждены решением исполнительного комитета Краматорского городского совета в сентябре 2019 года.

Краматорчан просят обратить внимание, что оплата взносов распределяется пропорционально между собственниками квартир многоэтажного дома и осуществляется один раз в квартал.

Деньги идут исключительно на покрытие расходов по утвержденным статьям взносов. Для этого поставщик открыл специальные счета в банке. Однако, добавление отдельных счетов вызывает еще большую финансовую нагрузку на потребителей. Ведь, хотя суммы к оплате не слишком большие, однако некоторые банки берут комиссию с каждого платежа. Несколько утешает то, что на все виды взносов будут предоставляться льготы и субсидии тем категориям потребителей, которые имеют на это право.

Также, взносы должны платить даже те жители многоэтажек, которые установили в своих квартирах автономное отопление. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630, потребители, которые отказались от получения услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, должны оплачивать услуги по централизованному отоплению мест общего пользования дома. Поэтому и за общедомовые счетчики тоже придется платить.

Но это еще не все сюрпризы от «Краматорсктеплоэнерго». В феврале абоненты этого предприятия получили в платежках еще одно начисление – абонплату в размере 35,77 грн. Позже на странице предприятия в Facebook появилось объяснение, что якобы была допущена ошибка.

«Абонентская плата за теплоснабжение действительно будет введена, но только после того, как Национальная комиссия, которая выполняет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установит тариф. Сумма в 35,77 грн – приблизительная. Какой тариф будет установлен в результате, пока не известно. Пока оплачивать пункт "абоноплата" не нужно», – сообщил директор по общим вопросам «Краматорсктеплоэнерго» Станислав Волоха.

Однако, рано или поздно, потребителям коммунальных услуг придется привыкать к абонплате. С 1 мая 2019 года вступила в силу новая редакция ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах». В нем одним из главных нововведений является ежемесячная абонентская плата. Ее придется платить независимо от пользования услугой.

Абонплату обязан платить каждый житель многоквартирного дома при условии заключения индивидуального договора с поставщиком услуг. Расчет предельного размера абонплаты осуществляется в соответствии с постановлением Кабмина. Он определяется по формуле и зависит от размера минимальной зарплаты.

На сайте Краматорского горсовета уже появились проекты решений об установлении размера взносов за обслуживание общедомовых счетчиков для КПП «Краматорская теплосеть» и КПП «Краматорский водоканал». В них отдельно по каждому дому указаны суммы, которые ежеквартально будут начисляться потребителям. Сейчас проводятся электронные консультации с общественностью, которые продлятся до 17 февраля.