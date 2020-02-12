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Ограничат выезд: В «Л-ДНР» граждане призывного возраста уезжают в РФ

12.02.20 18:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей у незаконных вооруженных формирований (НВФ) сорвались военные учения, которые были запланированы на начало 2020 года из-за оттока граждан призывного возраста в Россию. Об этом сегодня, 12 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от руководителей местных предприятий и учреждений срочно предоставить уточненные списки работников», – отметил Гуцуляк.

По его словам, основная причина – необходимость уточнить мобилизационный резерв из-за оттока людей на территорию Российской Федерации после получения российского гражданства. «Отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил РФ», – добавил Гуцуляк.

Согласно данным ГУР, для недопущения дальнейшего оттока людей «власти республик» предусматривают введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России.

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