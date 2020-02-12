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В Покровске демонтируют главную новогоднюю елку (Фото)

12.02.20 16:32
Фото: пресс-служба Покровского городского совета
Фото: пресс-служба Покровского городского совета

Сегодня, 12 февраля, в Покровске (Донецкая обл.) начали работы по демонтажу главной новогодней елки города. Об этом сообщает пресс-служба Покровского городского совета.

«Покровск прощается с новогодней красавицей... Сегодня главную елку города, которая была в центре внимания покровчан еще до ее установки, отправляют на отдых. Уже меньше чем через год она снова будет радовать жителей и гостей города на центральной площади», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Покровского городского совета

Напомним, в Донецкой области празднование Нового года дороже всего обошлось местным бюджетам Мариуполя и Краматорска. В Покровске елка высотой – 15 метров, диаметром – 8 метров обошлась городскому бюджету в 1 млн грн – в эту сумму вошло изготовление дерева с каркасом, новогодние украшения, иллюминация, а также стоимость монтажа и подключения.

Как сообщалось ранее, по словам коммунальщиков, елки и праздничную иллюминацию уже убрали на окраине города. С 4 февраля они начали работы в центре. А с опозданием, потому что преградой была погода.

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