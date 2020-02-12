Кабмин Украины ликвидировал региональные сервисные центры МВД

Сегодня, 12 февраля правительство Украины приняло проект постановления «Некоторые вопросы территориальных органов МВД», которым сократил количество территориальных органов Министерства внутренних дел (МВД), ликвидировав региональные сервисные центры. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

Как уточняется, ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%. «Зато, постановлением предусмотрено, что в областях, городе Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц», – говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы, упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно оказывающих услуги, специальной и бланочной продукцией.

Кроме того, правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных МВД в 2020 году. Так, принятым распоряжением Министерству иностранных дел передается почти 35 млн грн, предусмотренных в 2020 году МВД для Нацполиции, в связи с необходимостью содержания работников из числа командированных полицейских в составе дипломатических представительств Украины за рубежом.