На Луганщине легализован труд почти 3 тыс. граждан

В Луганской области в январе 2020 года легализован труд почти 3 тыс. граждан. Об этом сообщила начальник отдела рассмотрения обращений налогоплательщиков управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Луганской области Наталия Гудыма, сегодня, 12 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«По результатам принятых мер контроля за работодателями по соблюдению ими законодательства по вопросам оформления трудовых отношений с наемными лицами в январе 2020 года легализован труд 2 тыс. 617 граждан», – сказала Гудыма.

При этом, по ее словам, в бюджет дополнительно поступило 1 млн 100 тыс. грн налога на доходы физических лиц, 1 млн 334 тыс. грн единого взноса и 100 тыс. грн военного сбора.

Гудыма также отметила, что с начала года выявлено и привлечено к государственной регистрации 133 гражданина, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. По результатам проведенных мероприятий по легализации их предпринимательской деятельности уплачено 100 тыс. грн единого взноса и 60 тыс. грн единого налога.

Напомним, в Луганской области налоговики за 2019 год легализовали труд 1 тыс. 350 человек, а также заставили зарегистрироваться более 1 тыс. предпринимателей, которые вели деятельность незаконно.