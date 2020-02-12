В Украине дополнительно направили 2,2 млрд грн на зарплаты учителям

Кабинет министров Украины направил дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям. Соответствующее решение было принято сегодня, 12 февраля, на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Так, выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным. «Сейчас мы впервые за 4 года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии», – объяснила министр образования и науки Анна Новосад.

По информации пресс-службы ведомства, благодаря этим средствам:

бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн;

районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн;

бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн.

Новосад уточнила, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти до сих пор выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. «Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников», – добавила министр.

Напомним, в середине января в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, поданные Кабинетом министров, которые меняют принципы формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников.