Буллинг в школе: Матерей двух школьников из Славянска оштрафовали на 2 тыс. грн каждую

Двое жительниц Славянска (Донецкая обл.) оплатят по 2 тыс. грн из-за поведения своих детей в школе. Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, полицейские ювенальной превенции установили факты систематического буллинга, который совершали двое 15-летних парней по отношению к однокласснице. «О том, что у ее дочери есть проблемы в классе, жительница города узнала еще в конце прошлого года. Выяснилось, что уже несколько месяцев девятиклассницу почти ежедневно оскорбляют двое парней, с которыми она учится. Из-за этого она стала плохо учиться, и при всяком удобном случае старалась не приходить на занятия и не участвовать в школьных мероприятиях. Около месяца родители девушки пытались разобраться в ситуации самостоятельно, а когда это не помогло – обратились в полицию», – говорится в сообщении.

Инспекторы по ювенальной превенции проверили указанные факты и составили два административных протокола по ст. 173-4 КУпАП «буллинг (травля) участника образовательного процесса».

Материалы были направлены в Славянский горрайонный суд, который назначил штрафы в 1 700 грн. Вместе с судебными сборами каждой из матерей юных нарушителей придется заплатить более двух тыс. грн.