Осталось менее 50 дней: Как изменится пенсионный возраст для женщин в Украине

Гражданкам Украины предпенсионного возраста осталось менее 50 дней, чтобы выйти на пенсию раньше – в 59 лет. С 1 апреля возраст выхода на пенсию для женщин снова повышается на полгода, до 59 лет и 6 месяцев. Это пока предпоследнее повышение, так как еще через год, с 1 апреля 2021 года, мужчины и женщины будут выходить на пенсию одинаково – в 60 лет. Если конечно, депутаты к тому времени не увеличат еще больше пенсионный возраст, как собираются, сегодня, 12 февраля, пишет «Сегодня.ua».

Как отмечается, на самом деле выйти на пенсию в 59 лет в данный момент могут только женщины, которые достигли этого возраста не позже 30 сентября 2019 года. То есть, родившиеся до 1 октября 1960 года.

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), таково требование закона № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», ст. 26. В этой статье сказано, что право выхода на пенсию в 59 лет имеют женщины, родившиеся в период с 1 апреля по 30 сентября 1960 года. А те женщины, кто родился позже, например, 12 февраля 1961 года (в этот день им исполнилось 59 лет) уже не имеют права выйти на пенсию в 59 лет, только в 59,5. Почему так – в ПФУ объяснить не смогли.

При этом как женщинам, как и мужчинам, надо иметь не менее 27 лет страхового стажа, то есть стажа легальной работы, с которой их работодателями уплачивались взносы в Пенсионный фонд. С 1 июля 2000 года учет уплаты таких взносов работодателем ведется в автоматическом режиме. А факт уплаты взносов до этой даты считается подтвержденным записью в трудовой книжке работника.

Количество лет страхового стажа тоже повышается ежегодно, с 1 января каждого нового года – +1. Например, с 2021 года минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, вырастет до 28 лет, с 1 января 2022 года – до 29 лет и так далее. Так будет продолжаться до 2028 года, пока минимальный страховой стаж не достигнет 35 лет как для мужчин, так и для женщин.

После повышения минимального страхового стажа с 2018 года сразу на 10 лет или до 25 лет, без пенсии оказалось несколько миллионов человек, у которых его не набиралось на момент достижения ними 60 лет. «Если у человека на время достижения указанного пенсионного возраста (59,5 либо 60 лет) нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже, после достижения 63 лет. В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа», – разъяснили в ПФУ.

Но есть исключения. Допустим, 60-летний пенсионер имеет на сегодня 26 лет и 2 месяца трудового стажа и при этом работает. До конца 2020 года он заработает необходимые 27 лет стажа и сможет оформить пенсию по возрасту, не дожидаясь, пока ему исполнится 63 года. При этом он может продолжать трудиться и дальше и пенсию ему через два года пересчитают и увеличат. В каждом индивидуальном случае увеличение пенсии зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Но при наличии хотя бы 27 лет стажа, пенсию меньше минимальной (сейчас – 1 тыс. 638 грн) ему не назначат.

Тому, кто достиг 65-летнего возраста, но так и не наработал даже 15 лет страхового стажа (например, трудился нелегально, без оформления, или вел домашнее хозяйство), государство все равно назначит так называемую социальную помощь. Она равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, на сегодня это те же 1 тыс. 638 грн, что соответствует минимальной пенсии по возрасту. «То есть получается, что некто может вообще не работать, но дожив до 65 лет, такой человек все равно получит от государства минимальные выплаты. Но не за счет своих взносов в Пенсионный фонд, а за счет налогоплательщиков всей страны», – отмечается в материале.

Также, по данным ПФУ, на сегодня право на заслуженный отдых имеют 11,3 млн человек, из них 2,6 млн человек получают пенсию и продолжают трудиться. Средняя пенсия по Украине составляет 3 тыс. 083 грн, в том числе пенсия по возрасту – 3 тыс. 64 грн, ее получают 75,4% пенсионеров, или 8,52 млн чел.

Напомним, глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине – это неизбежный процесс.