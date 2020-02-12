В Кремле заявили, что Украина должна обсуждать контроль границы с «Л-ДНР»

Украина должна обсуждать с представителями «Л-ДНР» тему возвращения контроля за участком украинско-российской границы на Донбассе. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, «ситуация на Донбассе является внутриукраинской проблемой». «Мы все делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию», – сказал Песков.

При этом, продолжил он, «тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик».

«Без осуществления этих контактов очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они, конечно же, будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми стоят визы представителей этих двух регионов», – сказал Песков.