«Еленовка пустая в обе стороны»: Ситуация в пунктах пропуска днем 12 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Larysa: «10:00. На Каргилле в сторону Курахово пешая очень большая. Движение слабое»;

Эльвира: «10:19. Марьинка Донецк. На украинском народ разворачивается. После нулевого в сторону Донецка не расчищена дорога. Пеших вернули в Украину. От БП Марьинка верхняя дорога закрыта, ехать только через Георгиевку»;

«Pitich»: «10:29. С Марьинского БП вернули автобусы назад в Украину. Сказали, что Каргилл не пропускает»;

Елена: «11:14. Муж позвонил, сказал, что вроде сейчас открыли Марьинку»;

Alla: «11:48. Каргилл 40 машин общая, 5 льгота»;

Елена: «12:09. Марьинка. По пешей очереди на нулевой автобусы не везут. Говорят водители, что за нулем сплошное белое поле, многие вернулись в Украину»;

«Администратор»: «12:30. Марьинка – Каргилл. Со стороны Украины движения никакого. Большая пробка в серой зоне. Пеших назад отправляют. Со стороны ДНР пешие идут пешком на украинский пост»;

Андрей: «12:44. После нуля ДНР Каргилл в сторону Курахово – люди пешком, колея одна, машины стоят в сторону Украины»;

Ульяна: «12:59. На Каргилле пробка. Дорога в 1 колею, встретились со стороны ДНР машины и со стороны Украины. Со стороны Украины машин 200, со стороны ДНР 50 машин. Люди сами создали пробку. Неужели из 250 машин не может никто договориться чтобы эти 50 машин сдали назад и открыть движение? Это ужас. Все стоят и час просто тупят. Неужели до людей не доходит, что нужно как то действовать. На улице снова метель, а все тупо стоят»;

Андрей: «13:12. Прочистили колею, машины поехали с украинского на Каргилл. Колея была одна, сами лопатами сделали вторую, чтобы машины могли разминуться».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«strat»: «10:04. Троя в Донецк мало машин»;

July: «11:04. Еленовка в сторону Мариуполя. Машин 100 было час назад. Пеших не много. Но автобусы от ДНР до нуля плохо ходят, застревают. Люди с Гнутово все вернулись в Еленовку»;

July: «11:13. Назад из Новотроицка в Еленовку тоже движение слабое. Узкая трасса»;

«WCrypt»: «12:04. Еленовка в сторону Мариуполя машин 50, движение слабое, но есть»;

«strat»: «12:10. Еленовка в Донецк машин 50, дорога плохая, аккуратно»;

«Kir»: «12:26. Еленовка. Перед Украиной стоит машин 30. Серая зона нормально с проездом. Перед ДНР из Украины тоже 30-35 машин»;

Сергей: «13:18. Стою в Новотроицке. Очередь медленно. В Донецк»;

«Kir»: «13:23. Еленовка. На выезд никого»;

«WCrypt»: «13:38. Зато в Новотроицком в сторону Украины машин 100+»;

Alex: «14:55. Еленовка пустая в обе стороны проезд нормальный. На Трое стоим в очереди. В сторону Мариуполя»;

Еленочка: «14:56. Зато Новотроицкое в обе стороны по 60 и больше машин»;

Pavel: «14:57. Еленовка пустая в обе стороны».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Роман: «14:19. Октябрь пусто в обе стороны, навстречу поехали донецкие перевозы».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: