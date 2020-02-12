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У жителя Торецка изъяли арсенал боеприпасов

12.02.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

У жителя прифронтового Торецка (Донецкая обл.) полиция изъяла арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители уличили 24-летнего жителя города в незаконном хранении оружия.

«Во время обыска в доме мужчины полицейские обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, предмет, похожий на газовый пистолет, два ручных реактивных осветительных патрона, патроны. Правонарушитель держал взрывоопасные предметы на шкафу в доме, где живет вместе с родителями и маленькой сестрой», – сообщили в полиции.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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