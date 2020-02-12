На Луганщине рассказали, как готовятся на случай противодействия коронавирусу из Китая

В Луганской области лечебные учреждения обеспечиваются всем необходимым на случай противодействия новому китайскому коронавирусу. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил заместитель генерального директора по поликлиническому разделу работы и экспертизы временной нетрудоспособности Луганской областной клинической больницы Степан Шведюк во время брифинга для СМИ в облгосадминистрации, передает пресс-служба ЛугОГА.

По его словам, на Луганщине сформирован штаб для недопущения заноса и распространения на территории Украины случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас базовым учреждением госпитализации подозреваемых и больных является инфекционное отделение в Рубежном. Резервными – инфекционные отделения в Северодонецке и Старобельске.

Всего сформированы три бригады скорой неотложной помощи, которые будут зонально работать с лечебными учреждениями при вероятной транспортировке больных.

К выявлению вирусов готов Луганский областной лабораторный центр.

Шведюк отметил, что сегодня в Луганском государственном медицинском университете состоялся тематический тренинг с инфекционистами. Следующий запланировано организовать с участием терапевтов и медсестер.

Он добавил, что в случае заболевания принимаются меры по обеспечению лечебных учреждений области всем необходимым.

По словам Шведюка, для новой коронавирусной инфекции характерно наличие клинических симптомов ОРВИ – повышенная температура, кашель, удушье, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. «Залогом предупреждения инфицирования является мытье рук, лица и носа мыльной водой. Если нет возможности своевременно вымыть руки, лучше не касаться руками глаз, носа или рта. Все помещения нужно регулярно проветривать и дезинфицировать поверхности. При появлении первых симптомов следует надевать маску для предотвращения инфицирования других», – рассказал специалист.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Также в Минздраве ответили на самые распространенные вопросы о новом коронавирусе 2019-nCoVВ.

В ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Также сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019.

Также сообщалось, что Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса.

Согласно данным, опубликованным в ночь на 12 февраля, от нового коронавируса в Китае умерли уже 1113 человек, при этом количество заболевших достигло 38 800 человек.