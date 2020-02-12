Житель Донетчины погиб под колесами КамАЗа

В Бахмутском районе (Донецкая обл.) под колесами КамАЗа погиб мужчина. Трагедия произошла во время буксировки легкового автомобиля. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

ДТП произошло вчера, около 19:00, на автодороге между поселками Мироновский и Роты. «Водитель КАМАЗа вместе со знакомым поспешили на помощь человеку, чья машина застряла в снежном сугробе. Грузовик двигался задним ходом и наехал на мужчину, который находился позади КамАЗа и координировал его движение. Во время спасения один из помощников был смертельно травмирован. Им оказался 49-летний житель села Возрождение», – говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда «скорой».

Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия. Факт квалифицирован по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.