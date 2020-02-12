«Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце»: Спасти маленькую жизнь

Ежегодно украинские врачи диагностируют порок сердца тысячам младенцев. По словам медиков, насчитывается около 200 разновидностей этого недуга, и каждый из них протекает по-своему. Если порок действительно критический, он проявляется рано, буквально с первых дней или даже часов жизни. Чем раньше болезнь выявлена, тем больше у пациента шансов на счастливую и здоровую жизнь в будущем. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«В 2017 году Фонд Рината Ахметова открыл отдельное направление для помощи деткам с пороком сердца. По проекту "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце" им проводят коррекционные операции по установке особого импланта – окклюдера. Кроме того, Фонд продолжает социальную кампанию информирования жителей Украины об этом методе. Причем главное его преимущество в том, что не нужно делать полостную операцию. Процесс установки импланта занимает менее часа, а маленького пациента уже через несколько дней выписывают из больницы», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Героиней нового видеоролика Фонда стала Юля Прокофьева из Бахмута (Донецкая обл.). С первых дней маме девочки Елене пришлось бороться за жизнь и здоровье ребенка. И не забывать о своем, ведь у женщины сахарный диабет.

«Я ее родила недоношенной, восьмимесячной. Весила дочка всего 1,6 килограмма – совсем крошка. И сразу же врачи обнаружили несколько пороков сердца. Первую операцию пришлось провести спустя пять дней после рождения, а через несколько лет понадобилась еще одна, куда более сложная. От этого зависела жизнь ребенка. Медлить было нельзя – малышка стала терять в весе, активные игры вызывали приступы удушья», – рассказала Елена Прокофьева.

Чтобы накопить на имплант, женщине понадобились бы годы. К счастью, на помощь пришел Фонд Рината Ахметова.

«Огромная благодарность Ринату Леонидовичу за помощь, за спасение жизни моей дочки. Он подарил нам окклюдер, нам сделали удачно операцию», – говорит Елена.

По словам женщины, ее главная мечта сбылась – сердце дочери теперь здорово.