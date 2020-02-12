Житель Луганщины занимался сбытом оружия и наркотиков (Фото)

Сегодня, 12 февраля, в Луганской области полицейские разоблачили жителя Попаснянского района, который занимался сбытом оружия и наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня, оперативники Управления уголовного розыска совместно со следователями Следственного управления и бойцами батальона полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали преступную деятельность 34-летнего жителя Попаснянского района, который занимался сбытом оружия и наркотиков», – написала она.

Так, у мужчины изъяты самозарядный карабин Симонова, 250 патронов калибра 7,62 мм , наркотическое вещество и деньги, полученные от сбыта опасного «товара».

Погукай уточнила, что правоохранители проводят первоочередные неотложные следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства по статьям 263 и 307 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.