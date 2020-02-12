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Компромисс Арахамии: Пустить воду в Крым в обмен на уступки России по Донбассу

12.02.20 16:37
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает достаточным компромиссом между Украиной и Россией, если пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ по Донбассу. Об этом Арахамия сказал в интервью одному из телеканалов.

«Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины», – сказал он.

При этом глава офиса президента Андрей Ермак сегодня, 12 февраля, во время брифинга заявил, что подача воды в аннексированный Крым с территории Украины никогда не была темой переговоров с РФ, сообщает «РБК – Украина».

Ермак отметил, что предложение Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым, чтобы иметь преимущество в переговорах по Донбассу, это его личное мнение. «Никогда не говорил с российской стороной на переговорах по Донбассу о подаче воды в Крым», – заявил он.

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