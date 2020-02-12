Два ДТП в Мариуполе: Автобус и грузовик сбили прохожих на пешеходном переходе

В Мариуполе следователи Центрального отдела полиции расследуют два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали прохожие. В результате аварий получили травмы 42-летние мужчина и женщина, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Нарушителям грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

Так, одно из ДТП произошло около 9:00 утра на пересечении ул. Зелинского и Митрополитской. Водитель автобуса «Богдан» сбил женщину 1977 года рождения, которая пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую доставили ​​в больницу.

Вторая авария случилась на перекрестке бульв. Шевченко и пр. Строителей около 9:30 утра.

«Водитель грузовика совершил наезд на 42-летнего пешехода, который тоже пересекал дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Мужчину госпитализировали в больницу», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции ГУ НП в Донецкой области

Как отмечается, полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Нарушителям грозит до 3 лет лишения свободы.