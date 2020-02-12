Коронавирус: Гончарук рассказал, когда эвакуируют украинцев из Уханя

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация украинцев из Уханя (провинция Хубэй, Китай) будет проведена, когда правительство будет уверено, что это не создаст риски проникновения вируса в Украину. Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания правительства, передает « Цензор.нет ».

«Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения», – сказал Гончарук.

По его словам, сейчас правительство изучает опыт других стран, как они проводили эвакуацию. «Как только мы будем уверены, что эвакуация не создаст риски проникновения и распространения инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все эвакуационные действия. Это вопрос нескольких дней», – сказал он.

Также премьер подчеркнул, что для эвакуации уже готов самолет и есть несколько объектов, куда планируют заселить людей на карантин.

Ранее сообщалось, что от нового коронавируса в Китае умерли уже 1 113 человек, при этом количество заболевших достигло 38 800 человек.