Разведение сил на Донбассе: Переговоры в Минске не дали результата

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 11 февраля, стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил и средств на Донбассе. Об этом, со ссылкой на «министра иностранных дел ДНР» Наталью Никонорову, пишут интернет-ресурсы «ДНР».

Для интенсификации процесса согласования новых участков разведения сил и средств представители «ДНР» предложили продолжить работу в дистанционном режиме. «... мы предложили продолжить работу дистанционно между заседаниями в Минске», – сказала Никонорова.

В том, что не удалось согласовать новые участки, она обвинила сторону Украины, сообщив, что накануне заседания ТКГ представители Киева внесли коррективы в ранее обозначенные координаты участков.

Ранее сообщалось, что в Минске сегодня, 12 февраля, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.