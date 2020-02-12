500 грн за поездку без разрешения СБУ: На КПВВ Донетчины дважды пытались подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» гражданка Украины пыталась предложить пограничникам взятку в 500 грн за пересечение линии разграничения без соответствующего разрешения. Нарушительницу передали сотрудникам полиции. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«На выезд к временно оккупированной территории Украины на КПВВ "Новотроицкое" на автомобиле марки "CHEVROLET" прибыла гражданка Украины, которая во время осуществления паспортного контроля предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в размере 500 грн за беспрепятственный пропуск через линию разграничения без разрешения физического лица Службы безопасности Украины. Военнослужащий ответил отказом», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Как отмечается, данный факт отказа был задокументирован на видеорегистратор. Гражданка была передана работникам Нацполиции.

Еще одного взяткодателя пограничники обнаружили на КПВВ «Майорское». По информации Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина также пытался за 800 грн пересечь линию разграничения без документов.

«На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" наш соотечественник пытался за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения без соответствующих документов. "Противоправный бюджет" взяткодателя составлял 800 грн», – сказано в сообщении.

Пограничники на такое предложение ответили отказом и о попытке предложения взятки сообщили в полицию.