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На развитие Новой украинской школы выделили 1,4 млрд грн: Как будут распределяться средства

12.02.20 20:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины проголосовал за перераспределение из государственного бюджета на места 1,4 млрд грн на развитие Новой украинской школы (НУШ). Средства пойдут на закупку оборудования и материалов для начальных классов и пилотных школ, а также на развитие педагогов. Соответствующее постановление было принято правительством сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Реформа НУШ – один из основных приоритетов нашего правительства, поэтому мы продолжаем инвестировать в нее средства. В этом году нам удалось увеличить субвенцию на 17% по сравнению с прошлым годом, и теперь она составляет более 1,4 млрд грн. В целом же в этом году государство планирует инвестировать в развитие школ более 7,5 млрд грн», – сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, основная часть субвенции – 1,03 млрд грн – отведена на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. С этой же целью 25 млн грн получат школы, которые пилотируют Государственный стандарт начального образования.

Средства будут распределяться следующим образом:

  • 40% – на закупку современной мебели,
  • 35% – на приобретение компьютеров,
  • 25% – на другое оборудование и средства обучения.

Кроме того, более 361 млн грн субвенция предоставляет на развитие педагогов. Среди этих средств – 211,1 млн грн на повышение квалификации учителей 5-11 (12) классов и 21 млн грн на проведение супервизии. Эта часть субвенции также будет использована на профессиональное развитие директоров школ и их заместителей, учителей начальной школы, иностранных языков, ассистентов учителей и педагогов, преподающих несколько предметов.

Закупка и доставка средств обучения и оборудования для начальной школы будет осуществляться на основе софинансирования.

Для учреждений, которые финансируются из областных бюджетов и находятся в Киеве, городах областного значения и ОТГ с центром в таких городах, соотношение составит 70% ресурса субвенции и 30% средств местных бюджетов. Для школ в ОТГ и районах – 90 и 10%, в селах и поселках со статусом горных, а также населенных пунктах на линии разграничения Донбасса – 95% и 5% соответственно.

Как сообщалось ранее, также сегодня правительство направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.

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