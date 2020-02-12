На развитие Новой украинской школы выделили 1,4 млрд грн: Как будут распределяться средства

Кабинет министров Украины проголосовал за перераспределение из государственного бюджета на места 1,4 млрд грн на развитие Новой украинской школы (НУШ). Средства пойдут на закупку оборудования и материалов для начальных классов и пилотных школ, а также на развитие педагогов. Соответствующее постановление было принято правительством сегодня, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Реформа НУШ – один из основных приоритетов нашего правительства, поэтому мы продолжаем инвестировать в нее средства. В этом году нам удалось увеличить субвенцию на 17% по сравнению с прошлым годом, и теперь она составляет более 1,4 млрд грн. В целом же в этом году государство планирует инвестировать в развитие школ более 7,5 млрд грн», – сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, основная часть субвенции – 1,03 млрд грн – отведена на закупку средств обучения и оборудования для учебных кабинетов начальной школы. С этой же целью 25 млн грн получат школы, которые пилотируют Государственный стандарт начального образования.

Средства будут распределяться следующим образом:

40% – на закупку современной мебели,

35% – на приобретение компьютеров,

25% – на другое оборудование и средства обучения.

Кроме того, более 361 млн грн субвенция предоставляет на развитие педагогов. Среди этих средств – 211,1 млн грн на повышение квалификации учителей 5-11 (12) классов и 21 млн грн на проведение супервизии. Эта часть субвенции также будет использована на профессиональное развитие директоров школ и их заместителей, учителей начальной школы, иностранных языков, ассистентов учителей и педагогов, преподающих несколько предметов.

Закупка и доставка средств обучения и оборудования для начальной школы будет осуществляться на основе софинансирования.

Для учреждений, которые финансируются из областных бюджетов и находятся в Киеве, городах областного значения и ОТГ с центром в таких городах, соотношение составит 70% ресурса субвенции и 30% средств местных бюджетов. Для школ в ОТГ и районах – 90 и 10%, в селах и поселках со статусом горных, а также населенных пунктах на линии разграничения Донбасса – 95% и 5% соответственно.

Как сообщалось ранее, также сегодня правительство направило дополнительно 2,2 млрд грн для выплаты заработных плат учителям.