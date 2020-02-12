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Уступки по Донбассу: В Кремле заявили, что размена на Крым не будет

12.02.20 17:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кремле заявили, что Крым не может быть объектом для каких-либо разменов, включая какие-либо уступки в переговорах по Донбассу. Об этом сегодня, 12 февраля, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

Песков также заявил, что Крым это российский регион, а вопрос Донбасса это внутриукраинская проблема, но Россия делает все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию. «Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению (Крыма, ред.) на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены», сказал Песков.

«Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет», добавил спикер Кремля.

Напомним, что председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает достаточным компромиссом между Украиной и Россией, если пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки РФ по Донбассу.

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