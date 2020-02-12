Спецпредставитель ОБСЕ рассказала, что требуется для решения конфликта на Донбассе

Для решения конфликта на Донбассе все еще требуются усилия и политическая воля сторон. Об этом сегодня, 12 февраля, в Минске (Беларусь) заявила журналистам специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает «БелТА».

«Ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Он был одобрен лидерами "нормандской четверки" и Советом безопасности ООН. Комплекс мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом являются основой для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Стороны выражают приверженность Минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут», – сказала Хайди Грау.

При этом, по ее словам, ограничение свободы передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) препятствует мониторингу режима прекращения огня. «И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключения "нормандского саммита". В этом духе сегодня прошла работа ТКГ и ее рабочих групп», – отметила спецпредставитель ОБСЕ.

Также Грау рассказала, что рабочая группа по безопасности рассматривала предложения сторон по определению дополнительных участков разведения сил и средств. «Наряду с темой обмена удерживаемыми, гуманитарная рабочая группа обсудила вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Участники также рассмотрели возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения», – добавила спецпредставитель ОБСЕ.

В центре внимания экономической рабочей группы были вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДЛО*. Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 26 февраля.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании ТКГ в Минске Украина акцентировала внимание на порядке выполнения Минских соглашения Россией согласно резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей