Стало известно, сколько заплатят жители Мариуполя за тепло в феврале

В Мариуполе жители получат январские квитанции за отопление и горячее водоснабжение со сниженным на 12,5 % тарифом. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Коммунальное предприятие "Мариупольтеплосеть" произвело перерасчет стоимости тепловой энергии и услуг по отоплению и горячей воды за январь текущего года. В этом месяце мариупольцы получат квитанции со сниженным тарифом на 12,5 %», – говорится в сообщении.

Как рассказал директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариупольского горсовета Игорь Бабек, в тарифе основная составляющая – это энергоносители: газ, вода, электроэнергия. «Стоимость газа снизилась в январе на 17,85%. При этом на 22% выросли минимальные гарантии по оплате труда, на 8,7% – стоимость воды и на 66% – распределение газа», – отметил Бабек.

Уточняется, что снижение стоимости тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению были проведены с применением коэффициента на уровне 0,875, по централизованному снабжению горячей водой – с применением коэффициента 0,892.

В январе 2020 года стоимость за 1 Гкал составила 1 472,84 грн. Для жителей, которые не используют счетчики тепла – 37,55 грн за 1 м2. Стоимость услуг по снабжению горячей водой для населения составила 86,83 гр. за 1 м3.

По словам Игоря Бабека, решение позволит снизить нагрузку с домохозяйств максимально приблизив сумму начислений за тепловую энергию в январе к уровню декабря 2019 года. «При применении коэффициента экономия за отопление однокомнатной квартиры составит порядка 110 грн, двухкомнатной – порядка 160 грн, трехкомнатной – порядка 230 грн», – пояснил Бабек.

В свою очередь, и. о. директора ККП «Мариупольтеплосеть» Андрей Ласкаржевский отметил, что в квитанциях будет указан тариф, данные, которые получили абоненты согласно показаниям общедомового прибора учета, умноженные на коэффициент и сумма, которую необходимо оплатить.

Он добавил, что со всеми вопросами можно обратиться по телефонам, которые указаны в платежках.