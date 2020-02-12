Практически согласован: На участке возле Гнутово разведут силы и средства

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины практически согласовала разведение сил и средств в районе Гнутово (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 12 февраля, по итогам заседания в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер

«Практически согласован один из участков разведения в районе н. п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО*», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее представители «ДНР» в ТКГ заявили, что стороны не смогли договориться о новых участках разведения сил и средств на Донбассе, так как накануне заседания ТКГ представители Киева внесли коррективы в ранее обозначенные координаты участков.

* Прим. – ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей