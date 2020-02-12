Выборы на Добассе: Как заставить Россию пойти на изменение Минских соглашений

Украина может пересмотреть Минские договоренности, которые заключили в 2015 году. Вероятность этого увеличивается с каждым днем. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

По его словам, идея «Минска-3» уже давно витает в воздухе, потому что в настоящее время ситуация тупиковая. «Мы идем в разных направлениях. Выборы и граница – это камень преткновения для дальнейшего движения. Поэтому "Минск-3" с политической точки зрения назрел», – уточнил военный эксперт.

Жданов напомнил, что даже канцлер Германии Ангела Меркель в Париже поддержала президента Украины Владимира Зеленского в вопросе изменения «Минска». Эксперт предположил, что Россия будет все отрицать до тех пор, пока не будет оказано давление таким образом, чтобы больше не было иного выхода, кроме как согласиться.

На его взгляд, Россия может пойти на изменение Минских соглашений, но только под очень большим давлением. «Конечно, в открытую никто не пойдет на противостояние с президентом России Владимиром Путиным. Президент США Дональд Трамп дистанцируется от переговоров, мол, договаривайтесь с РФ напрямую. Британия тоже не особо активна. Франция и Германия – аналогично. Никто из авторитетных лидеров не встанет и не скажет, что президент РФ не прав, нужно выводить войска, идти на уступки. Этого априори не будет. Это политическое фиаско в первую очередь для того, кто это скажет», – пояснил эксперт.

Жданов убежден, что действенным рычагом влияния на Российскую Федерацию будет экономическое и финансовое давление, нужны меры, которые будут «бить» по этим направлениям.

Он обратил внимание, что с Россией на газовом рынке Европы уже успешно расправились. Ведь это не Украина подписала транзитный договор, а фактически США, которые закрыли «Северный поток-2».

Эксперт указал, что с мая вступает в силу Третий энергетический пакет ЕС, согласно которому в трубе должно быть 50% дешевого газа. Достраивать «Северный поток» бессмысленно, а «Турецкий поток» закрыли. Жданов подчеркнул, что «Газпром» оказался на гране банкротства.

Эксперт отметил, что для Украины изменение «Минска» с помощью экономического давления – одна из возможностей завершить конфликт на Донбассе.

«Если сначала граница, а потом выборы, то война, особые статусы, квазиобразования исчезают сами по себе. Если сначала выборы, а потом граница, Украина получит анклав, управляемый РФ в составе нашей страны. В конечном итоге будет два языка, два флага над головой и т. п.», – подытожил военный эксперт Олег Жданов.