Минские соглашения: После заседания ТКГ стороны озвучили позиции о порядке выполнения

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сегодня, 12 февраля, Украина акцентировала внимание на порядке выполнения Минских соглашения Россией согласно резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года. Об этом сегодня, 12 февраля, по итогам заседания в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер

«В политической подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указана важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т. ч. выборов», – пишет представитель Кучмы.

Представитель России в ТКГ заявил, что российская делегация вновь обратила внимание на недопустимость попыток ревизии Комплекса мер по реализации минских соглашений, пишет российское агентство РИА «Новости». «Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии Минских договоренностей – опасный и тупиковый путь», – отметил Грызлов.