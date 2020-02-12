Конфликт на востоке Украины не помешает ее сближению с ЕС , – Еврокомиссар

Для продолжения сближения Евросоюза и Украины наличие неподконтрольной украинской власти части территории не является препятствием. Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в интервью « Интерфакс – Украина ».

В частности, он ответил на вопрос, насколько большая помеха на пути к европейской интеграции Украины наличие временно неподконтрольной территории на востоке страны, может ли Украина стать членом ЕС, пока на ее территории существует конфликт. «Как я сказал, есть возможность для имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Оккупированные территории не являются сами по себе препятствием для продолжения и усиления отношений ЕС и Украины. Потому я и здесь. И конечно, мы продолжим настаивать на необходимости восстановить контроль Украины над оккупированными территориями. И мы хотим, чтобы Россия отдала Украине назад эти территории. Я считаю эти темы отдельными. Я не считаю это (наличие временно неподконтрольных территорий, – ред.) препятствием на пути к усилению наших отношений с Украиной», – сказал Еврокомиссар.

Он также ответил на вопрос, есть ли у ЕС планы помочь Украине, привести новых инвесторов на территории на востоке Украины, расположенные вблизи неподконтрольных. «Мы должны будем рассматривать это вместе с украинским правительством. Потому что это они создают стратегию экономического развития в этой стране. Так что это не мы должны расставлять для них приоритеты. Но если они считают, что эти регионы представляют интерес для прямого иностранного инвестирования, тогда мы открыто рассмотрим это», – пообещал Оливер Варгеи.