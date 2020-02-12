Общая очередь и кабинет на несколько врачей: В больнице Краматорска никак не завершат ремонт (Видео)

Краматорский центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) принимает больных по одной очереди. Более того – кабинеты разделены на нескольких врачей. Такая толпа в больнице из-за ремонта, который начался в трети здания год назад.

Так, краматорчанка Валентина сегодня, 12 февраля, ждала инъекцию в коридоре дневного стационара. Ни палат, ни койко-мест. «Ужасно. Разве так можно. Вот на уколы очень долго сидим, здесь скопление. И совсем, как говорится больные, и те, кто хронические. Ну, заражаем же друг друга как ни стараешься», – говорит она.

Принимать пациентов с высокой температурой должны отдельно. Но пока здесь все больные находятся в одной очереди. «Мы как бедные родственники здесь. То ли лечиться, то ли еще чего-то найти в этой больнице», – сказала пациентка Наталья.

Здесь находятся 4 амбулатории под одной крышей. Чтобы разместить сотрудников в холле сделали временные комнаты. Почти во всех кабинетах работает несколько врачей. «Вот на 55 тысяч у нас такой прививочный пункт. И сюда еще и подростки ходят», – показала кабинет заведующая.

А в кабинете физиотерапии, кроме процедурных, за ширмой размещен отдел кадров. В помещении, где раньше хранилась аппаратура физотделения сейчас шифруют электрокардиограммы.

По словам медиков, работать в таких условиях крайне сложно. «До 100 человек принимать кардиограмм в день и больные. Прием и здесь идет, больные на процедуры приходят. Вот это сосредоточиться. Там в отдел кадров без конца люди идут со своими проблемами. Представляете вот это сосредоточиться как – я ухожу с головной болью отсюда», – рассказала врач функциональной диагностики Елена Табулевич.

Из-за ремонта пока невозможно подключить систему к электронному документообороту. А семейные врачи вынуждены сокращать время приема пациентов. «В кабинете сейчас находятся 2 врача, 2 семейных врача. Это значит, до 12 часов врач должен провести прием один врач, после 12 заходит 2-й врач который до 4, а то есть еще и 3-я смена. Качество теряется медицинского обслуживания, врач не может правильно спланировать свой рабочий день», – рассказала заместитель главного врача ЦПМСП № 2 Наталья Католикова.

Полную реконструкцию здания должны были уже завершить. На это Европейский инвестиционный банк выделил 79 млн грн. Но сейчас выполнены лишь демонтажные работы в части помещения. А на улице, под самым фундаментом больницы, с весны оставили разрытыми 2 большие ямы. Подрядчик медлит. Из-за этого идет досудебное расследование. «График был нарушен. В связи с чем нами была предоставлена претензия и было обращение в правоохранительные органы. В частности в полицию и Службу безопасности Украины. В конце прошлого года работы были возобновлены, но очень-очень медленными темпами, что нас тоже не устраивает», – сообщил заместитель Краматорского городского головы Юрий Люлька.

Если строители не поспешат, то чиновники разорвут с ними соглашение.

Источник: ТК «Донбасс»