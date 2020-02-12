На Луганщине трех женщин приговорили к 5 годам тюрьмы за участие в «референдуме ЛНР»

На Луганщине за участие в незаконном «референдуме» в поддержку «ЛНР» к 5 годам лишения свободы суд приговорил «секретаря» и двух членов «участковой избирательной комиссии». Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокурором прокуратуры Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении трех жительниц Станично-Луганского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2014 года гражданки добровольно приняли участие в так называемом «референдуме» по поддержке «акта о государственной самостоятельности «Луганской народной республики». Они выполняли функции «секретаря» и двух членов «участковой избирательной комиссии». Во время незаконного волеизъявления «секретарь» непосредственно отвечал за подсчет голосов и составление протоколов по итогам проведения псевдореферендума, члены комиссии осуществляли учет граждан, выдавали «бюллетени», следили за процессом и порядком голосования.

После завершения «референдума» и подсчета «бюллетеней» результаты голосования на указанных участках были переданы в «центральную избирательную комиссию» для провозглашения в дальнейшем самостоятельности «ЛНР».

Отмечается, что Беловодский районный суд признал гражданок виновными и, учитывая признание ими своей вины, а также способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.