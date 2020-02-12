Повально увольняются: В «ДНР» металлургам дали 10% зарплаты за декабрь

На временно неподконтрольной части территории Донецкой области сотрудники металлургических предприятий, которые были «национализированы» и управляются компанией «Внешторгсервис» (ВТС), массово увольняются из-за задержек по зарплате. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщается в Теlegram-канале «Донецкий телеграмм».

«Задолженности по зарплатам ВТС. Сегодня все работники металлургических предприятий ДНР были шокированы вчерашними 10% от зарплаты за декабрь. Недовольство усиливается, разговоры о забастовках перестают быть словами», – говорится в сообщении.

В качестве примера приведена ситуация на Енакиевском металлургическом заводе. «Также сегодня в 11:00 возле заводоуправления ЕМЗ состоялся незапланированный "мини-митинг". У входа, при минусовой температуре на улице, собрались около 20 человек. Рядом находился автомобиль МВД с двумя сотрудниками полиции. Директор ЕМЗ Геннадий Бобылев вышел к "инициативной группе", пригласил к себе в кабинет "на беседу", люди вошли в сопровождении полиции», – рассказывается в соцсети, уточняя, что общение прошло мирно, после чего руководство выехало в Москву.

В другом сообщении приводится пример ситуации на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ). «После поездки руководства заводов в Москву в конце января и получения там указаний "тянуть время", были проведены собрания. На ДМЗ генеральный директор "ВТС" Виктор Николаенко сообщил сотрудникам, что 50% задолженности за декабрь выплатят в первой неделе февраля, еще 50% – на второй неделе. В итоге, имеем 10%. Когда будет остальное, информации нет», – уточняется в информации.

Также сообщается, что «есть информация, что некоторые цеха планируют забастовки. Сегодня это попытался осуществить персонал управления железнодорожного транспорта (УЖДТ), работающий с теми самыми "вагонами РЖД". Люди, как положено, пришли на работу, но не выполняли необходимые функции. "Не будем работать, пока не оплатят труд", – заявили они. "Сверху" пришли люди, которые путем угроз объяснили, почему нужно работать и нельзя устраивать забастовки», – отмечается в сообщении.