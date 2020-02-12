Дети из неподконтрольного Донбасса смогут получить образование в любом вузе Украины, – министр

Дети с временно неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить качественное образование в любом вузе Украины. Об этом рассказала Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы разрабатываем Государственную целевую программу по максимальному поощрению детей и молодежи, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории, что даст им возможность получать именно украинское образование», – отметила Коляда.

Как подчеркнула глава Минветеранов, Программа будет предусматривать различные механизмы привлечения молодежи: предоставление стипендий на обучение в любом вузе Украины, обеспечение общежитиями абитуриентов и студентов из неподконтрорльных территорий, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах, механизм дальнейшего трудоустройства.

Также, министр сообщила о планах развития процесса получения дистанционно школьного образования детьми, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях.

«Конкретные наработки Программы будут сделаны уже в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу, которая будет мотивировать молодежь с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса к сохранению украинского гражданства. Также, эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования.