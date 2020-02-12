Каток в Северодонецке: Кто первым испытал лед на прочность и что думают горожане (Видео)

Середина февраля, а в Северодонецке только открыли городской каток. Из-за теплой погоды залить лед раньше не удавалось.

Этот момент горожане ждали почти всю зиму. «Лед прекрасный, лучше чем когда его нет», – говорит мужчина.

Каток сначала дали испытать хоккеистам. «Ездим тренироваться в Дружковку в Донецкую область по средам. Теперь хоть немножко побудем дома, поиграем на нашем северодонецком льду», – сказал игрок хоккейной команды «Химик» Эдуард Дмитриев.

Бесплатный каток в Северодонецке хотели открыть еще в начале зимы. Собрали борт, подготовили почву и сделали гидроизоляцию. Но с тех пор погода не давала воде ни единого шанса застыть. И наконец, все замерзло. «Сейчас это благодаря тому, что лили 4 или 5 дней круглые сутки проливали, ждали мороз, опять проливали. Это для людей сделано бесплатно. Это социальный проект. Вход бесплатный, ну, единственное надо будет следить, чтоб если на него много, хотя много не покатается людей, но чтоб он выдержал нагрузку. Хочется, чтоб люди приходили. Не сидели на диванах, а приходили в любое время дня и ночи», – рассказал активист Игорь Эдапин.

К катку под открытым небом подтягиваются горожане – одни болеть, другие – покататься. «Снег выпал. Теперь хорошо – можно теперь кататься на коньках, на санках. Отлично, прекрасная погода сегодня», – сказала местная жительница Анастасия.

«Посмотреть, поболеть, повспоминать свою молодость», – поделился бывший спортсмен Владимир Шульга.

В спортшколе пообещали дать возможность переобуться и переодеться всем, кто будет выходить на лед. А с собой посоветовали брать горячий чай и коньки. «Все сделали для того, чтоб мы одели и попробовали, будем пробовать», – сказал северодончанин Максим.

«Собираемся. При возможности с удовольствием, конечно, пойдем», – добавил местный житель Дмитрий.

Но пока одни ждут возможности покататься на городском катке – отчаянные уже проверяют лед на прочность на замерзших водоемах. «Такой ветер, что сам тебя несет. Расставляешь руки и ты поехал», – объяснил мужчина.

Выходят на озеро на окраине и катаются на коньках. «Два раза в ноябре, когда был лед, когда были морозы сильные ночь. И второй раз в этом году. Разве там можно разогнаться как здесь, такой простор, разве сравнится каток с настоящим природным?», – говорит северодончанин Руслан.

Спасатели предупреждают: скользить среди рек и озер – очень опасно. Потому что крепких морозов нет, но есть риск провалиться под лед.

Напомним, общегородской каток открыли на запасном футбольном поле стадиона Комплексной детско-юношеской спортивной школы (КДЮСШ) № 2 по улице Сметанина.

Источник: ТК «Донбасс»