Выборы на Донбассе: Ермак заявил о логичности провести их в октябре, но надо выполнять договоренности

Логично проводить выборы на Донбассе в октябре, так как Донбасс является территорией Украины, но для этого надо выполнить все договоренности, в первую очередь, достигнутые в Париже. Об этом сегодня, 12 февраля, во время брифинга сообщил руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, передает «УНН».
«Это было бы логично, если выборы были проведены по всей территории Украины, потому что сегодня Донбасс, мы все считаем, как и Крым является территорией Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины, согласно украинским законам. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах, компромиссы безусловно могут быть при переговорах...», – отметил он.
Кроме того, Ермак добавил, что готов по этому поводу общаться с каждым, кто имеет патриотический настрой. «Я готов и буду это делать, говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в этой стране для того, чтобы все, кто любят Украину, кто желает добра... я буду говорить со всеми. Если надо будет 10-20 раз повторить, например, что такое формула Штайнмайера, или какой у нас план, я буду говорить со всеми и в парламенте. И с обществом. Нет никого, с кем мы не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть действительно патриотические силы и действительно настроенные на интересы Украины», – добавил Ермак.
Напомним, что эксперты в комментариях «Донецким новостям» оценили реальность и риски выборов осенью-2020 на неподконтрольном Донбассе.