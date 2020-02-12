Выборы на Донбассе: Ермак заявил о логичности провести их в октябре, но надо выполнять договоренности

Логично проводить выборы на Донбассе в октябре, так как Донбасс является территорией Украины, но для этого надо выполнить все договоренности, в первую очередь, достигнутые в Париже. Об этом сегодня, 12 февраля, во время брифинга сообщил руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, передает « УНН ».

«Это было бы логично, если выборы были проведены по всей территории Украины, потому что сегодня Донбасс, мы все считаем, как и Крым является территорией Украины. Но есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли состояться по всей территории Украины, согласно украинским законам. Я бы не стал говорить о каких-то компромиссах, компромиссы безусловно могут быть при переговорах...», – отметил он.

Кроме того, Ермак добавил, что готов по этому поводу общаться с каждым, кто имеет патриотический настрой. «Я готов и буду это делать, говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в этой стране для того, чтобы все, кто любят Украину, кто желает добра... я буду говорить со всеми. Если надо будет 10-20 раз повторить, например, что такое формула Штайнмайера, или какой у нас план, я буду говорить со всеми и в парламенте. И с обществом. Нет никого, с кем мы не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть действительно патриотические силы и действительно настроенные на интересы Украины», – добавил Ермак.

Напомним, что эксперты в комментариях «Донецким новостям» оценили реальность и риски выборов осенью-2020 на неподконтрольном Донбассе.